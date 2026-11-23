Азербайджан впервые экспортировал очищенный фундук на китайский рынок. Первая партия объёмом 21 тонна была поставлена компанией AGRARCO LLC в Китайскую Народную Республику.

Как сообщает Minval со ссылкой на Агентство продовольственной безопасности Азербайджана, азербайджанская компания получила официальное разрешение на экспорт очищенного фундука в Китай.

Первая партия продукции, соответствующая установленным китайской стороной фитосанитарным требованиям и стандартам безопасности пищевых продуктов, была оформлена необходимыми сертификатами.