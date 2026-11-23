Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна не стремится ни к гегемонии, ни к экспансии. Он высказался об этом на церемонии вручения верительных грамот послами десяти государств.

«Силовое давление и принуждение не имеют ничего общего с внешней политикой нашей страны», — отметил северокорейский лидер. По его словам, ключевыми внешнеполитическими ценностями Пхеньяна являются мир, развитие и процветание.

Ким Чен Ын добавил, что КНДР намерена укреплять связи со всеми странами, придерживающимся принципов взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды. При этом он указал, что защита суверенитета, безопасности и права на развитие остается важнейшей задачей властей на фоне нестабильной международной обстановки.