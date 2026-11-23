Ирак выставил на продажу два самолета Boeing 747 государственной авиакомпании Iraqi Airways, которыми пользовалось правительство бывшего президента Саддама Хусейна. Каждый лайнер оценили в $900 тыс., сообщает The Economic Times со ссылкой на министерство транспорта Ирака.

Речь идет о Boeing 747-200 (YI-AGP) и Boeing 747SP (YI-ALM). Оба воздушных судна выпущены в 1982 году и оснащены двигателями Pratt & Whitney JT9D.

Самолеты оказались за пределами Ирака после вторжения страны в Кувейт в августе 1990 года. Тогда Багдад опасался, что лайнеры станут целями авиаударов международной коалиции во главе с США, и отправил их за границу.

С 1 января 1991 года Boeing 747SP находится в аэропорту Тозер-Нефта на юге Туниса. Оба самолета с тех пор так и не вернулись в Ирак. Решение об их продаже было санкционировано канцелярией премьер-министра страны в феврале 2025 года.