Форвард «Габалы» Ровлан Мурадов прокомментировал изданию «Азериспорт» победу в матче 19-го тура премьер-лиги Азербайджана по футболу над бакинским «Зире» (2:1).

«Рад, что смогли победить. Мне кажется, что заслужили эту победу. Вели борьбу на каждом участке поля, оставили на поле все сто процентов. Играли на победу и у нас все получилось. Я посмотрел гол «Зире» после матча, там действительно была игра рукой. Но судья принял другое решение, тут уже ничего не сделаешь», — сказал Мурадов.

«Что касается нашего момента с первым голом, то он был чистым. Мяч пересек линию ворот. Тем не менее, я считаю, что нам нужна система VAR. В каждом матче бывают какие-то мелкие детали: эпизоды с пенальти, голы. Мой гол? Я просто посмотрел на ворота и решил пробить. Вы видели, как полетел мяч в эпизоде с нашим первым голом после удара Гисмата Алыева. Поэтому я решил сделать то же самое. Рад, что забил.

По поводу предстоящего матча с «Сумгайытом», то все знают, что эта команда сейчас в хорошей форме и играет в смотрибельный футбол. Конечно, у нас есть одна цель, и она заключается в том, чтобы победить. Готовимся серьезно», — отметил футболист.

Minval.az