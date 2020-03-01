Что вы скажете на то, чтобы заменить утреннюю чашку кофе яблоком? Ученые Корнеллского университета сравнили эти два продукта и рассказали, почему по утрам, вместо того чтобы пить кофе, нужно есть яблоки, пишут «Иносми» со ссылкой на турецкое издание Sözcü.

Причина употребления кофе по утрам заключается в том, что этот напиток помогает избавиться от сонливости. Как это происходит? Во время сна артериальное давление снижается, а 100 миллиграммов кофеина в одной чашке кофе стимулирует центральную нервную систему и при этом повышает артериальное давление, учащает дыхание. Это, в свою очередь, заставляет вас почувствовать себя более бодрствующим. Однако употребление слишком большого количества кофе может оказать обратный эффект, вызвав еще большее ощущение усталости.

Хотя много людей предпочитают по утрам пить кофе, ученые утверждают, что яблоко дает больший прилив энергии. Особенно если в утренний кофе вы добавляете искусственные сахарозаменители, то употребление одного яблока вместо кофе станет более полезной для здоровья альтернативой.

Согласно исследованию Корнеллского университета, в яблоке содержится много пищевых волокон, фруктозы, витаминов и антиоксидантов. Этот набор дает организму еще больше энергии, чем кофе. В яблоке нет кофеина, однако есть порядка 13-19 граммов природного сахара. Ваш организм довольно быстро усваивает этот сахар, артериальное давление повышается, мозговая деятельность активизируется.

Ежедневное употребление кофе по утрам может негативно сказаться на зубной эмали. Кофе вызывает пожелтение и потемнение зубов, и, заменив кофе яблоками, вы можете устранить эту проблему.

Приведенные выше результаты исследования не означают, что кофе абсолютно вреден для здоровья. С другой стороны, исследования показали, что у людей, пьющих кофе, гораздо ниже риск сердечных заболеваний, чем у тех, кто не пьет крепкий напиток, они менее подвержены сахарному диабету второго типа и болезни Паркинсона. Если же при употреблении кофеина вы становитесь раздражительными и испытываете беспокойство, тогда чашке кофе по утрам вы можете предпочесть одно яблоко.

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