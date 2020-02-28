Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) окажет Армении необходимую помощь, если Ереван обратиться в связи с инцидентами на границе с Азербайджаном, сказал находящийся в Армении генсек ОДКБ Станиславом Зась, отвечая на вопрос агентства «Спутник».

«Проблема нагорно-карабахского конфликта постоянно находится в поле зрения ОДКБ. Мы уже выстроили хорошую систему информирования Арменией всех других государств по этой проблеме. При необходимости ОДКБ высказывает свою позицию по конфликту, это уже было не раз», — сказал он.

По словам Зася, суть в том, что ОДКБ выступает за мирное урегулирование конфликта и видит только политический путь решения проблемы. В рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ с опорой на нормы и принципы международного права, Устав ООН и Хельсинского заключительного акта.

Что касается инцидентов на армяно-азербайджанской границе, то в случае, если Армении обратится к ОДКБ за помощью, Организация выразит свою позицию и окажет необходимую помощь.

«Сейчас правительство Армении самостоятельно справляется с этими пограничными инцидентами. Мы, конечно, надеемся, что ситуация будет стабильной, и удастся избежать этих столкновений», — отметил Зась.

Minval.az