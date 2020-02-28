Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как сообщает «Чемпионат», английский клуб может расстаться с голкипером, чтобы увеличить бюджет на приобретение игроков летом. Контракт испанца с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2023 года, зарплата де Хеа составляет 23 млн евро в год, что делает его самым высокооплачиваемым игроком английской Премьер-лиги.

В клубе продолжают следить за прогрессом Дина Хендерсона, выступающего на правах аренды за «Шеффилд Юнайтед». Вероятно, он станет будущим первым номером в сборной Англии и «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что де Хеа по-прежнему может вернуться в чемпионат Испании. Так как переход в один из английских клубов практически невозможен, существуют варианты с «Ювентусом» и «ПСЖ», которые давно проявляют интерес к голкиперу.

Однако «Манчестер Юнайтед» намерен расстаться с полузащитником команды Полем Погба. Француз ещё прошлым летом выразил желание сменить клуб. Хавбека просматривают «Реал» и «Ювентус». Вырученные от его продажи деньги могут сохранить в клубе де Хеа.

Minval.az