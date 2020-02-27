Покушение на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова, критикующего главу Чечни Рамзана Кадырова, не является важным событием для российской повестки. Таким образом представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал произошедшее в Европе, передает «Интерфакс».

Пресс-секретарь президента России считает, что связи между нападением на блогера и его критикой в адрес Кадырова нет. «Мы не склонны проводить такие параллели», — сказал Песков. При этом он отметил, что «можно выразить сожаление» в связи с инцидентом. Песков напомнил, что покушение произошло в Польше, и если есть соответствующее заявление от пострадавшего, расследованием займутся польские правоохранительные органы.

О нападении на Абдурахманова стало известно 26 февраля. Нападавший представился полицейским и пробрался в квартиру, где живет блогер. Он попытался убить спящего Абдурахманова молотком, пострадавшего госпитализировали.



Minval.az