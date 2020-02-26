Газета «Паст» пишет со ссылкой на свои источники, что премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил усилить деятельность подразделения Службы национальной безопасности, осуществляющей прослушивание телефонных разговоров и значительно увеличить количество сотрудников, которые занимаются прослушкой.

Как передает тот же источник, поручено прослушивать и установить наружное наблюдение за всеми теми лицами, которые критикуют Никола Пашиняна.

Прослушке подлежат не только те, кто критикует премьер-министра Армении, но и члены их семьи и близкие. Согласно источнику издания в правоохранительной системе, подобного беспрецедентного числа подлежащих прослушиванию людей не было никогда.

Иными словами, огромная часть ресурсов СНБ сконцентрирована на осуществлении контроля за оппонентами Пашиняна внутри страны и должна докладывать об этом премьер-министру. Как отметил источник газеты, офицеры Службы национальной безопасности ошеломлены создавшейся беспрецедентной ситуацией.

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