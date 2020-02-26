Российское издание «Лента.ру» посвятило материал 28-ой годовщине Ходжалинской трагедии.

«28 лет назад, в ночь на 26 февраля 1992 года, в городе Ходжалы в Нагорном Карабахе произошла трагедия, жертв которой азербайджанцы оплакивают до сих пор. В разгар карабахского конфликта армянские вооруженные силы окружили, а затем взяли штурмом город, который имел важное стратегическое значение. Эта операция обернулась массовой гибелью мирных жителей. Погибло более 600 местных азербайджанцев, преимущественно детей, женщин и стариков. Виновные так и не были найдены и наказаны.

Ходжалинскую трагедию называют самым кровавым и жестоким эпизодом войны в Нагорном Карабахе.

Конфликт в Нагорном Карабахе перешел в стадию открытой войны летом 1991 года. Однако еще до этого армянские силы приступили к окружению азербайджанских опорных пунктов, которые возникли вокруг крупнейших городов региона. Такими городами были Шуша и Ходжалы.

Осенью 1991 года армянские вооруженные формирования начали блокаду Ходжалы. По мере вывода внутренних войск СССР из Нагорного Карабаха кольцо смыкалось и к концу октября замкнулось полностью. Начиная с февраля 1992-го в Ходжалы перестала летать и авиация.

Штурм города начался в 23:00 25 февраля 1992 года. Кто из армянских командиров дал приказ о нем, до сих пор неизвестно. Армяне начали с артобстрела, во время которого использовались орудия и системы залпового огня.

Армянская пехота вошла в город в час ночи, устранив последние очаги сопротивления к семи утра. Однако серьезных уличных боев не было, оборону подавили еще во время артобстрела.

Гасанабад, Мехтикенд, Боздагы — со всех сторон стреляли. От грохота БМП, вошедших в Ходжалы, содрогалась земля. Сначала женщинам и детям велели спрятаться в подвалы, — вспоминала позже местная жительница Санубар Аликперова.

Начальник аэропорта Алиф Гаджиев повел нас через лес в сторону Агдама. Вблизи села Нахичеваник попали в засаду. То, что я здесь увидела, мне никогда не забыть: образовалась гора из трупов. И мать мою застрелили. Дочерей моих Севиндж и Хиджран ранили. В тот же миг и в меня попала пуля. Молодые женщины и дети в судорогах умирали на снегу. С нами была рация. Мы кричали о том, что происходит, молили о помощи. Но помощь не пришла.

Я выглядываю в круглое окошко (иллюминатор) и буквально отшатываюсь от неправдоподобно страшной картины. На желтой траве предгорья, где в тени еще дотаивают серые лепешки снега, лежат мертвые люди, — описывал свой визит на место трагедии российский журналист Юрий Романов. — Вся эта громадная площадь до близкого горизонта усеяна трупами женщин, стариков, старух, мальчиков и девочек всех возрастов, от грудного младенца до подростка.

С нами был один капитан милиции, которого мы взяли на борт в Агдаме, он нашел в поле труп своего трех- или четырехлетнего ребенка. Труп ребенка был страшно обезображен, в него была всажена вся обойма, — вспоминал летчик Леонид Кравец, первым полетевший на вертолете к месту трагедии. — Капитан передал тело ребенка на борт, а у самого уже сил не было подняться. С трудом удалось втянуть его в уже взлетавший вертолет. Пока мы летели в Агдам, этот мужчина прижимал труп ребенка к груди и плакал. Когда мы подлетели к городу, стало понятно, что убитый горем отец потерял рассудок.

Время от времени в Агдам привозили тела погибших, обменянные на живых заложников. Но в ночном кошмаре такого не привидится: выколотые глаза, отрезанные уши, снятые скальпы, отрубленные головы. Издевательствам предела нет, — рассказывал о первых днях после трагедии российский журналист Вадим Белых.

Две группы — видимо, две семьи, лежали рядом, — руки женщин пытаются прикрыть детей. У некоторых из них, включая маленькую девочку, были чудовищные раны на голове: фактически осталось только лицо. Выжившие рассказали, что армяне расстреливали их в упор, уже лежащих на земле, — описывал увиденное британский журналист Анатоль Ливен.

По официальным данным азербайджанских властей, в результате трагедии в Ходжалы погибли (включая замерзших в пути) 613 человек. 63 из них — дети, 106 — женщины.

8 семей было уничтожено полностью. 487 человек, включая 76 детей, были ранены, 150 человек пропали без вести, 1275 человек побывали в заложниках, места постоянного проживания покинули 5379 человек.

О судьбе попавших в плен 150 человек (в том числе 68 женщин и 26 детей) до сих пор ничего не известно, — пишет «Лента.ру».

Издание представляет серию фотографий:

Опорные пункты армянской армии в Нагорном Карабахе

Азербайджанский солдат пишет письмо домой

Развалины Ходжалы после артиллерийского обстрела

Работники Красного Креста вывозят в Агдам тела погибших во время штурма Ходжалы

Тела погибших в Ходжалы

Похороны жертв трагедии в Ходжалы

Гробы для жертв Ходжалинской трагедии у морга в Агдаме

Азербайджанка на могиле погибших в Ходжалы родственников

Азербайджанские беженцы, покинувшие свои дома во время наступления армянских сил

Ритуальное омовение тела погибшего

Опознание тел погибших в морге Агдама

Развалины Ходжалы после штурма

Азербайджанцы хоронят жертв трагедии

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