В Москве скончался маршал Советского Союза Дмитрий Язов, сообщили в Минобороны России.

«Двадцать пятого февраля в Москве на 96-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни Маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов», — говорится в заявлении ведомства.

Язов был последним из военачальников, кому присвоили звание маршал Советского Союза. За подвиги в годы Великой Отечественной войны награжден орденом Красной Звезды.

С мая 1987-го по август 1991 года занимал пост министра обороны СССР.

Дмитрий Язов являлся одним из главных организаторов карательной акции советской армии в ночь на 20 января 1990 года в Баку.

В марте 2019 года окружной суд Вильнюса признал его виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности по делу о событиях 13 января 1991 года и осудил его на 10 лет лишения свободы.

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