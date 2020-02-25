Если бы в ближайшее время в Украине проходили президентские выборы, на них победил бы действующий президент Владимир Зеленский. Об этом, как пишет «Гордон», свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

За Зеленского готовы проголосовать 40,1% среди тех, кто примет участие в выборах и определился. На втором месте – народный депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрий Бойко (15,3%), на третьем – пятый президент, народный депутат от «Европейской солидарности» Петр Порошенко (13,5%).

Далее голоса украинцев распределились бы так:

лидер партии «Батьківщина», народный депутат Юлия Тимошенко – 10,2%;

лидер партии «Сила и честь», экс-начальник Главного управления военной разведки Минобороны, бывший председатель Службы безопасности Игорь Смешко – 4,2%;

лидер партии «Гражданская позиция», экс-министр обороны Анатолий Гриценко – 3,3%;

лидер Радикальной партии, экс-нардеп Олег Ляшко – 3,3%.

Остальные кандидаты набрали бы менее 3% голосов.

Социологическая служба Центра Разумкова проводила исследование 13–17 февраля 2020 года. Было опрошено 2018 совершеннолетних респондентов во всех регионах Украины, кроме Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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