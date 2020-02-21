Второй западный окружной военный суд заочно приговорил бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко к шести годам колонии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Гриценко признали виновным по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием СМИ».

По окончании срока ему на три года запрещается занимать должности на государственной и муниципальной службе, правда, только российской.

Гриценко вменяли в вину два высказывания в телеэфире, сделанные в 2014 и 2017 годах — когда он давно уже не был ни министром, ни депутатом. Так, в одном случае он заявил, что россияне тоже должны нести потери, как и украинцы в Донбассе, и предложить взрывать российские поезда с боевой техникой. Второе идея Гриценко заключалась в том, что на каждый взрыв автомобиля в Киеве или Мариуполе украинцы должны отвечать взрывами машин в Москве или Таганроге.

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