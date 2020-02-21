В правоохранительной системе РФ началась «чистка» — ряд работающих там высокопоставленных армянских чиновников были освобождены от занимаемых должностей. Об этом сообщает ереванская газета «Паст».

«На днях распространилась информация о том, что ряд работающих в правоохранительной системе РФ высокопоставленных армянских чиновников (и не только) были освобождены от занимаемых должностей.

Московский источник газеты сообщил, что в российских кругах начинается новая «чистка», и в ближайшее время возможно эта цепочка расшириться», — пишет газета.

Minval.az