Первое заседание суда по делу бывшего президента Армении Сержа Саргсяна назначено на 25 февраля, сообщает РИА Новости.

Ранее Спецследственная служба Армении предъявила Саргсяну обвинение в организации хищения у государства свыше 1 миллиона долларов путем растраты. Саргсян не признает вину, считая дело политическим преследованием. Двадцатого января следствие сообщило о завершении расследования и передаче материалов дела в прокуратуру.

«Дело передано судье Ваге Мисакяну… Заседание назначено на 25 февраля», — говорится в сообщении.

Ранее в Специальной следственной службе сообщили, что в рамках уголовного дела обвинение в «присвоении или растрате в особо крупных размерах» предъявлено бывшему министру сельского хозяйства Серго Карапетяну. Саргсян, бывший замминистра сельского хозяйства Самвел Галстян, начальник управления растениеводства Минсельхоза Геворг Арутюнян и собственник компании «Флеш» Барсег Бегларян обвиняются в соучастии в указанном деянии.

По версии следствия, злоупотребления были допущены в рамках правительственной программы продажи крестьянам дизельного топлива по доступным ценам. Согласно материалам дела, Саргсяна подозревают в том, что он поручил своим подчиненным выбрать в качестве поставщика дизтоплива компанию «Флеш», хотя другая компания — «Масхур» — предлагала наладить поставки по более низким ценам. Следователи считают, что бывший президент действовал в корыстных целях для обеспечения максимальной прибыли от сделки.

Minval.az