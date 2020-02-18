Геологи нашли подтверждения гипотезе о существовании под Тихим океаном скрытого континента — так называемой Зеландии. Об этом пишет «Вокруг света» со ссылкой на Livescience.

Впервые гипотезу о том, что часть континентальной коры, скрытая под Тихим океаном, может считаться отдельным континентом, высказал американский геофизик Брюс Люендик (Bruce Luyendyk) в 1995 году. Он же предложил название — Зеландия, а также разработал модель фрагментации древнего суперконтинента Гондвана, от которой Зеландия могла отделиться около 85 миллионов лет назад.

В 2017 году в поисках подтверждений этой гипотезе геологи начали изучать континентальную кору в районе восточного побережья Австралии. Специалистам удалось обнаружить, что с точки зрения геологии Северный и Южный острова Новой Зеландии, а также Новая Каледония — это части отдельного континента, который почти полностью скрыт под водой. Зеландия отделена от Австралийской континентальной плиты и имеет характерную для континента структуру.

По мнению специалистов, 35–50 миллионов лет назад в районе современной западной части Тихого океана начался тектонический процесс движения земной коры (субдукция). В результате столкновения тектонических плит некоторые участки суши поднялись на три километра, а другие погрузились в океан на аналогичную глубину.

Эти изменения совпали с разрушением горных пород и образованием подводных вулканов в западной части Тихого океана. По мнению специалистов, этот процесс может быть связан с появлением Тихоокеанского вулканического огненного кольца — области по периметру Тихого океана, в которой находится большинство действующих вулканов и происходит множество землетрясений.

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