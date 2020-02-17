МИД РФ предупредил граждан России, планирующих выезжать за рубеж, об опасности подвергнуться преследованиям со стороны США.

«Хотели бы вновь обратить внимание выезжающих за рубеж соотечественников на угрозу подвергнуться преследованию американскими правоохранительными органами и специальными службами. Такая опасность существует как в самих США, так и по запросам их властей в третьих странах», — говорится в распространенном в понедельник сообщении дипведомства.

«Вынуждены констатировать, что, несмотря на наши многочисленные призывы к нормализации взаимодействия на основе российско-американского Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 года, правоохранительные органы США активно продолжают аресты россиян по всему миру. С 2008 года на территории третьих государств зафиксировано уже 53 таких случая, из которых шесть произошло в 2019 году», — отметили в министерстве.

В МИД РФ привели в пример дела в отношении Виктора Бута, Марии Бутиной, Романа Селезнева, Константина Ярошенко. «Показателен также пример Богданы Осиповой, которой в США вменили похищение собственных дочерей, а требования к бывшему американскому супругу, поднимавшему на нее руку, о выплате алиментов расценили как вымогательство, — добавили во внешнеполитическом ведомстве. — Чтобы добиться признательных показаний по сфабрикованным делам, россиян подвергают мощному психологическому давлению, создают невыносимые условия содержания. В случае отказа от признания какой-либо вины наших соотечественников показательно приговаривают к огромным тюремным срокам».

«Ситуация осложняется тем, что после закрытия американскими властями в 2017-2018 годах генеральных консульств России в Сан-Франциско и Сиэтле наша страна полностью лишилась консульского присутствия на Западном побережье США. Это серьезно ударило по возможностям своевременно оказывать поддержку содержащимся там в тюрьмах россиянам», — обратили внимание в ведомстве. Как подчеркнули в МИД, российские дипломаты прилагают все усилия для помощи оказавшимся в беде соотечественникам, обеспечения их законных прав и скорейшего возвращения на родину: «Хотели бы, однако, рекомендовать при планировании зарубежных поездок тщательно взвешивать существующие риски преследования с американской стороны».

Ранее дипведомство предупреждало россиян об опасности преследования со стороны США 2 сентября 2013 года, 10 апреля 2014 года, 22 мая 2015 года, 11 апреля 2016 года, 16 февраля 2017 года, 1 февраля 2018 года и 25 января 2019 года.

Minval.az