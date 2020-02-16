Создатель музыкального проекта Triplex Андрей Иванов, написавший музыку к сериалу «Бригада», утонул в Австралии.

Диджей и композитор погиб в возрасте 47 лет. Как рассказал его друг Михаил Козырев, Андрея Иванова унесло в океан около Сиднея.

«Андрей Иванов погиб. Утонул сегодня в Австралии. Унесло океаном около пляжа Бонди Бич в Сиднее. Разбился о скалы. Супругу Юлю удалось спасти, а Андрюху — нет», — сообщил Михаил Козырев, передает НТВ.

Андрей Иванов в 1992 году вместе Андреем Андреевым, Андреем Потаповым и Алексеем Петиным создал проект Triplex, который прославился благодаря саундтрекам к фильмам и сериалам. Среди самых известных его работ — саундтреки к сериалу «Бригада» и фильму «Бой с тенью», ремикс «Собака Баскервилей».



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