Три постсоветские страны попросили денег у Евросоюза. Обращение к Еврокомиссии с просьбой о финансовой помощи подписали главы министерств иностранных дел Украины, Грузии и Молдова, сообщается на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

В документе говорится о важности финансовой поддержки региона «Восточного партнерства» в рамках следующей «Многолетней финансовой перспективы» ЕС на 2021-2027 годы.

Министры призвали учесть при планировании бюджета на ближайшие семь лет масштабы и амбициозность реформ, осуществляемых и планируемых Украиной, Грузией и Молдовой в процессе европейской интеграции. Они отметили важность увеличения в будущем ресурсов на нужды государств.

В украинском МИД заявили, что обращение свидетельствует о единстве подходов Украины, Грузии и Молдовы к вопросу развития «Восточного партнерства» на основе принципа дифференциации и идеи углубления диалога в формате «ЕС + три ассоциированных партнера».

Minval.az