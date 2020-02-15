Россиянин в Калининграде расстрелял семейную пару с ребенком и покончил с собой. Об этом сообщает местное издание «Клопс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Стрельба произошла у входа на Центральный рынок города. Мужчина выстрелил в мужчину и женщину, убив их, и ранил ребенка. После этого он покончил жизнь самоубийством.

Telegram-канал Mash отмечает, что мужчина расстрелял семью из-за места на рынке.

По данным канала, стрелка зовут Фазиль Бахрамов. Он открыл огонь по семейной паре и их сыну после конфликта с ними, а затем попытался покончить с собой.

Mash отмечает, что в результате происшествия погибли мужчина и беременная женщина, их ребенок выжил и находится в больнице. Сам преступник тоже был госпитализирован.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК России («Убийство»).

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