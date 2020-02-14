Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил формат интеграции, в котором Россия входит в состав Белоруссии. Об этом сообщает в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

«Единое государство возможно — если Россия вступит в состав Белорусии, если белорусский президент станет президентом этого объединенного государства. Если бы россиянам мы эту альтернативу предложили, они бы могли и не отказаться», — пошутил белорусский лидер.

Также Лукашенко выразил мнение, что у российского президента Владимира Путина нет цели задержаться у власти за счет присоединения Белоруссии. «А если и была, то мы два года назад условились: никакого вхождения Белоруссии в Россию быть не может», — заявил он.

Minval.az