Каспийское море окрасилось в красный цвет из-за диатомовых водорослей, рассказал газете «Известия» заместитель директора НИИ проблем Каспийского моря, доктор биологических наук Алексей Курапов.

Красным цветом воды в Каспийском море обеспокоились жители посёлка Приморский в казахстанском городе Актау. Вода окрасилась на участке побережья в городе.

«В этом году аномально тёплый год и динамика развития разных видов водорослей не такая, как обычно. В зимний период особенно активно развиваются диатомовые водоросли, а они как раз имеют бурый цвет», – отметил Куралов.

По его словам, окружающей среде ничего не угрожает, потому что зацвели те водоросли, которые и так обитают в Каспийском море.

Эксперт напомнил, что Каспийское море краснело и в предыдущие годы, но причины были другие.

«Лет 7–8 назад на туркменском побережье Каспийского моря обнаруживали красную воду. Но тогда установили, что причина крылась в переносе глины из пустынь в прибрежную зону моря», – разъяснил биолог.

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