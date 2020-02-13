На продажу выставлена одна из четырех квартир, принадлежащих королеве Великобритании Елизавете II.

Объект расположен в 1-м Обыденском переулке, рядом с храмом Христа Спасителя.

Стоимость квадратного метра может варьироваться от одного до полутора миллиона рублей. Площадь квартиры 250 квадратных метров. Об этом сообщает портал «7 дней» со ссылкой на источник в агентстве недвижимости.

По информации СМИ, британская королева владеет четырьмя квартирами в 1-м Обыденском переулке. В Росреестре собственником значится «Её Величество королева, правящая в Канаде».

В канадском посольстве заявили, что недвижимость записана на Елизавету II, потому что формально она глава государства, но на деле объекты принадлежат канадскому правительству.

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