В Кремле не видели фотографий тюремного застолья с участием Заура Дадаева, осужденного на 20 лет колонии по делу об убийстве политика Бориса Немцова. Об этом 13 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Где вы роетесь в интернете? Я буду тоже смотреть. Вы все время что-то находите в интернете, что я впервые слышу», – ​цитирует Пескова «Медиазона».

Накануне в соцсети «ВКонтакте» обнаружились фотографии застолья в иркутской исправительной колонии №3, опубликованные в июле 2018 года. За столом среди других осужденных сидел Заур Дадаев.

Minval.az