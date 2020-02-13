Лидер украинской парламентской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает, что президент Владимир Зеленский «сломает хребет» Украине, если подпишет законопроект об открытии рынка сельхозземли, так как в стране «не останется суверенитета и государственности».

Ранее парламент приступил к рассмотрению в окончательном чтении законопроекта, который отменяет с 1 октября мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Оппозиционные политики, в том числе Тимошенко, блокировали трибуну и бурно выступали против принятия законопроекта.

«Зеленскому кажется, что он пришел к своей фракции в парламент и ни с кем больше не встретился, чтобы ломать фракцию через колено. Но он не фракцию через колено ломает, он Украине ломает хребет», — сказала Тимошенко, передает РИА Новости

Если он через такое давление, через надругательство и насилие протянет этот закон о продаже земли, на Украине закончится суверенитет, закончится наша государственность. И не только у нас будет большая беда, но и у всех последующих поколений.

Она также рассказала, что вела переговоры с другими фракциями Верховной рады, уговаривая депутатов не голосовать за этот законопроект — но пропрезидентская «Слуга народа» и партия певца Святослава Вакарчука «Голос» пока непреклонны.

«Партия «Солидарность» (экс-президента Петра) Порошенко не будет голосовать, потому что я провела переговоры и убедила этого не делать. Фракция «За будущее», мы четко знаем, что они ни одного голоса не дадут. Что касается фракции «Голос», к сожалению, они заявили, что они за продажу земли. Они сейчас, наоборот, лоббируют этот вопрос», — сказала Тимошенко.

«ОПЗЖ («Оппозиционная платформа – За жизнь») будут все против тотально, ни одного голоса они не дадут», — добавила она.

Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 18 лет. МВФ ждет от Киева земельной реформы, которую власти затягивают уже несколько лет. В прошлом парламенте по этому вопросу не было консенсуса — ряд фракций выступали против открытия рынка земли, опасаясь, что крупные иностранные корпорации скупят ее у населения по низким ценам.

Власти Украины заверяют, что вопрос о продаже земли иностранцам будет вынесен на всеукраинский референдум, до положительного решения на референдуме продажа и покупка земли иностранцам будет запрещена.

Опрос социологической группы «Социс» в декабре выявил, что более 60% жителей Украины выступают против рынка земли и почти 75% опрошенных требуют референдума по этому вопросу. Митинги против открытия земельного рынка неоднократно проходили у здания Верховной рады.

Minval.az