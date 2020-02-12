Россия может нанести удар по странам Балтии, если она будет опасаться эскалации конфликта в каком-либо другом регионе. Об этом говорится в новом докладе департамента внешней разведки Эстонии.

По оценкам разведчиков, в целом возможность военного нападения России невелика, так как РФ не хочет войны с НАТО. В то же время обострение противостояния России и Запада в любой точке мира может быстро изменить ситуацию. Также не исключен неверный расчет со стороны России об исходящей угрозе, и это грозит Эстонии тяжелыми последствиями, отмечено в докладе.

Там же подчеркнуто, что российское руководство предпринимает агрессивные действия против демократического мирового порядка. Москва занимается усиление военного потенциала на европейском направлении. Кроме того, Россия продолжает вмешиваться в конфликт в восточной части Украины, во внутренние дела Азербайджана, Беларуси, Молдовы, Грузии и Армении.

Minval.az