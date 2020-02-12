В Грузии задержаны семь человек, пытавшиеся продать младенца.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила следственная служба Министерства финансов Грузии.

Среди задержанных находятся также мать ребенка и два врача. Один из задержанных ранее был судим за аналогичное преступление.

Следствие установило, что задержанные планировали продать ребенка и поделить вырученные деньги.

Они нашли желающего приобрести ребенка за 13 тыс. долларов США. С целью прикрыть преступление в больнице, в которой родился ребенок, его зарегистрировали под другим именем.

После раскрытия преступления ребенок был передан в соответствующие агентства.

По факту ведется следствие. Задержанных ожидает от 14 до 17 лет лишения свободы.

Minval.az