11 февраля на заседании Совета безопасности экс-президент Казахстана и глава Совбеза Нурсултан Назарбаев впервые высказался о конфликте в Жамбылской области, спустя четыре дня после трагических событий.

«Сложившаяся ситуация меня сильно тревожит. Мы вместе с нашим народом прошли немалые трудности за эти 30 лет. Молодежь даже представить себе не может эти проблемы. В Казахстане приостановили свою деятельность 130 предприятий, 2,5 миллиона человек остались без работы и без заработка, не было тепла в домах, был дефицит продуктов питания. Мы все это прошли вместе», — сказал Назарбаев.

Назарбаев также сказал, что если бы в те времена «мы не смогли объединить наш многонациональный народ и обеспечить стабильность, то сегодня в нашу страну не пришли бы иностранные инвестиции, не работала бы экономика».

Он заявил, что ответственностью народа является сохранение мира и согласия в стране, а также отметил роль Ассамблеи народа Казахстана и ее филиалов, передает Радио «Свобода».

«Ассамблея и ее региональные представительства должны работать на опережение и держать на контроле подобные ситуации. Эта наша общая задача», — сказал первый президент Казахстана.

Вечером 7 февраля власти Казахстана сообщили о конфликте в нескольких сёлах Жамбылской области. Сёла Масанчи, Сортобе, Аухатты, в которых произошли беспорядки, расположены рядом с границей Кыргызстана. Значительную часть населения этих приграничных населенных пунктов составляют дунгане. Все сгоревшие дома принадлежат дунганам.

Днем 8 февраля дунгане массово покидали Казахстан, переходя границу в соседний Кыргызстан. Позже Бердибек Сапарбаев, назначенный 10 февраля акимом Жамбылской области, заявил о том, что в Казахстан вернулись около восьми тысяч граждан.

Власти объявили в Кордайском районе чрезвычайную ситуацию «техногенного характера местного масштаба».

Minval.az