Новым главой Совета безопасности Чечни стал 23-летний племянник главы республики Рамзана Кадырова — Хамзат Кадыров. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на Instagram двоюродного брата руководителя российского субъекта Турпалали Ибрагимова.

До этого Хамзат Кадыров возглавлял Курчалоевский район.

«Искренне поздравляю… с назначением на новую должность», — написал Ибрагимов.

Стоит отметить, что в настоящее время страница публикации Ибрагимова, где была объявлена новость о назначении Хамзата Кадырова, недоступна.

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