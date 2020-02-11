Новым главой Совета безопасности Чечни стал 23-летний племянник главы республики Рамзана Кадырова — Хамзат Кадыров. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на Instagram двоюродного брата руководителя российского субъекта Турпалали Ибрагимова.
До этого Хамзат Кадыров возглавлял Курчалоевский район.
«Искренне поздравляю… с назначением на новую должность», — написал Ибрагимов.
Стоит отметить, что в настоящее время страница публикации Ибрагимова, где была объявлена новость о назначении Хамзата Кадырова, недоступна.