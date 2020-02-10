Житель поселка Габишево в Татарстане дважды попытался самостоятельно сменить себе пол подручными средствами. Об этом сообщает InKazan со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник издания рассказал, что сначала мужчина отрезал себе часть мошонки, после чего у него началось кровотечение. Он вызвал скорую помощь, но в больницу ехать отказался. На следующий день он повторил «операцию» и повторно вызвал врачей. В этот раз его госпитализировали принудительно, медики обратились в полицию. В съемной квартире, где россиянин проводил манипуляции, найдены хирургические инструменты, следы крови и отрезанная плоть.

По информации «Комсомольской правды», у мужчины проблемы с психикой. После выписки из клиники его оправят к психиатрам.

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