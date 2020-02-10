Стеллу предлагается установить на самой возвышенной площадке.
Президент поручил разработать проект сооружения и объявить тендер.
30-ю годовщину государственной независимости в Туркмении отметят в 2021 году.
Стеллу предлагается установить на самой возвышенной площадке.
Президент поручил разработать проект сооружения и объявить тендер.
30-ю годовщину государственной независимости в Туркмении отметят в 2021 году.
Дата: 2020/02/10 13:15
Раздел: Бывший СССР
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