Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов предложил построить 300-метровый монумент в честь 30-й годовщины независимости республики, сообщает Gazeta.

Стеллу предлагается установить на самой возвышенной площадке.

Президент поручил разработать проект сооружения и объявить тендер.

30-ю годовщину государственной независимости в Туркмении отметят в 2021 году.

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