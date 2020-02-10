Президент России Владимир Путин заявил о нарастающей турбулентности международной обстановки. Об этом говорится в поздравительной телеграмме главы государства по случаю Дня дипломатического работника, опубликованной на сайте Кремля в понедельник, 10 февраля.

«Требуются еще более активные действия, направленные на обеспечение стратегической стабильности, формирование справедливого миропорядка», — сказал он.

При этом президент отметил заслуги российских дипломатов на различных направлениях, в частности, в сирийском урегулировании.

Minval.az