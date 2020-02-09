Менеджер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз отверг идею реванша между его подопечным и ирландцем Конором Макгрегором. Его слова приводит «Лента.ру» со ссылкой на ESPN.

«Разве что этот бой может пройти на улице. Макгрегору необходимо сделать что-то невероятное, чтобы добыть этот поединок, понимаете?» — сказал Абдель-Азиз в беседе с журналистами во время турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Хьюстоне. Он также напомнил, что Макгрегор «пересек черту» в преддверии их поединка с Нурмагомедовым в октябре 2018-го.

Тем не менее глава UFC Дэйна Уайт уже заявлял о планах свести Макгрегора с победителем противостояния между американцем Тони Фергюсоном и Нурмагомедовым. Их поединок пройдет 19 апреля в Бруклине.

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