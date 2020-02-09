Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан выразил недовольство тем, как тренируется вингер Гарет Бэйл.

Как сообщает РИА Новости, по мнению французского специалиста, 30-летний валлиец работает недостаточно усердно после восстановления от травмы.

В последний раз Бэйл выходил на поле 22 января. В текущем сезоне игрок провел за «Реал» 15 матчей, забил три гола и сделал два ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.

В нынешнем сезоне Бэйл принял участие в 12 матчах чемпионата Испании, в которых забил два мяча и отдал две результативные передачи.

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