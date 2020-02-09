Глава Жамбылской области Казахстана Аскар Мырзахметов объявил режим ЧС из-за произошедших ранее массовых беспорядков, которые закончились смертью восьми человек, сообщает агентство Tengrinews.

Мырзахметов также назначил своего заместителя ответственным за ликвидацию последствий столкновений.

Вице-премьер Казахстана тем временем опроверг сообщения о том, что столкновения носили межнациональный характер. Но при этом подчеркнул, что только причина изначально была бытовой, но в сами события были втянуты некие провокаторы, которые устроили беспорядки.

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