Интернет-пользователи возмутились поведением жены футболиста «Ризеспора» и сборной Украины Николая Морозюк Ирины после публикации в Сети видео, где она поет украинский гимн в синей водолазке и желтых трусах.

«Очевидное — невероятное. Мир сошел с ума. Как это развидеть?», — написала одна из пользовательниц в Twitter.

«Це зрада (Это предательство – Прим. ред.)», — отметил пользователь «Вконтакте».

«Главное, жовто — блакiтний колер соблюден!», — написали в Twitter.

«А они там все в желтых трусах ходят? Это проявление патриотизма?» — поинтересовались пользователи.

«Что должно быть в голове, чтобы так исполнить гимн страны?», — возмутились в комментариях.

Кроме того, юрист Юрий Юрченко в комментарии украинскому спортивному изданию «Чемпион» заявил, что подобный поступок девушки можно трактовать как надругательство над государственным символом, за что ей может грозить до трех лет тюрьмы.



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