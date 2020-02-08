Минобороны Латвии подготовило приказа об отчуждении участка земли размером около пяти гектаров на границе с Россией. Об этом сообщил «Интерфакс».
Ведомство никак не прокомментировало, для чего будет использоваться этот участок, сообщив, что это закрытая информация.
В проекте приказа содержится информация, что согласно решению, принятому в 2016 году, утвержден план действий по развитию противовоздушной обороны.
В 2018 году правительство согласовало конфискацию данного земельного участка в пользу национальной обороны для создания на нем военной инфраструктуры.