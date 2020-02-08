Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Папой Римским Франциском попросил помочь с освобождением украинцев, которые находятся в плену на Донбассе, в Крыму и в России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского в Twitter.

По его словам, понтифик делает все возможное для достижения мира и гармонии во всем мире.

«Папа Римский делает все возможное для достижения мира и гармонии во всем мире. Через 2 месяца после «Норманди» в Париже я просил помочь с освобождением украинцев, плененных на Донбассе, в Крыму и в России. Вдохновленный нашим разговором о мире в Украине», — написал президент.

.@Pontifex робить усе можливе для досягнення миру та гармонії в усьому світі. Через 2 місяці після «Норманді» в Парижі я просив допомогти зі звільненням українців, полонених на Донбасі, в Криму та в Росії. Натхненний нашою розмовою про мир в Україні. pic.twitter.com/mrSQLMznHE — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 8, 2020

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