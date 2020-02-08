Президент мюнхенской «Баварии» Херберт Хайнер высказался об идее трансфера нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Хайнер признал, что «Баварии» приписывают интерес ко многим игрокам. «Но Роналду слишком стар для нас», — заявил президент немецкого клуба, передает портал «Лента.ру».

5 февраля Роналду исполнилось 35 лет. Он проводит второй сезон в «Ювентусе», с которым уже выигрывал чемпионат Италии. 6 февраля форвард продолжил свою голевую серию в первенстве до девяти матчей, в которых он забил 14 мячей. Всего же на его счету 19 точных ударов в этом сезоне, он идет вторым в списке бомбардиров итальянского чемпионата.

Португалец также известен по выступлениям за мадридский «Реал», английский «Манчестер Юнайтед» и лиссабонский «Спортинг». Роналду является первым в истории Instagram пользователем, на которого подписалось 200 миллионов человек.

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