6 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации – первым заместителем министра обороны Валерием Герасимовым.

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Приветствуя делегацию, президент Ильхам Алиев сказал:

— Уважаемый Валерий Васильевич, добро пожаловать. Рад снова вас видеть. Рад, что ваши посещения Азербайджана носят регулярный характер в связи с проведением важных встреч с вашими коллегами из НАТО. Также еще раз хотел бы выразить благодарность российской стороне за то, что Баку стал уже традиционным местом встречи высшего военного командования России и НАТО. Уже три года продолжается этот процесс. Конечно же, выбор Баку для нас очень важен и ценен, мы рассматриваем это как знак доверия к нам и уважения. Также, конечно, считаем, что эти встречи очень серьезно помогают снижать риски как в нашем регионе, так и в мире. Поэтому от вашей сегодняшней встречи с вашим коллегой, конечно, будет зависеть и дальнейшая ситуация в регионе и в мире.

Конечно, каждая такая встреча — хорошая возможность еще раз повидаться, пройтись по повестке дня сотрудничества в военно-технической сфере. Здесь, как мы и в прошлый раз с Вами в прошлом году отмечали, есть хорошие результаты, уже история отношений и планы на будущее. Конечно, мы рассчитываем продолжать сотрудничество в этом направлении, а также в военной сфере. Что касается двусторонних отношений между нашими странами, можно подводить итоги года, который был очень успешным в деле укрепления взаимодействия. Мои регулярные встречи с президентом Владимиром Владимировичем Путиным, другими руководителями, взаимные визиты способствовали еще большему сближению наших стран. Мы сейчас активно работаем по экономической повестке дня, реализуются пять, как было намечено, а сейчас уже больше – семь дорожных карт по взаимодействию в различных сферах, и по каждому направлению есть хорошие результаты. Хорошие были результаты и в торгово-экономической сфере, в прошлом году у нас товарооборот вырос более чем на 20 процентов, в транспортной сфере, в сфере туризма. Рекордное количество российских туристов – более 900 тысяч – посетило Азербайджан, а в прошлом месяце, в январе, еще прирост был, поэтому до миллиона мы спокойно в этом году дойдем. Это, конечно, показатель отношений между нашими странами, потому что россияне чувствуют себя комфортно, уютно и в своей привычной обстановке. Так что итоги прошедшего года были успешными. Нынешний год начинается тоже с важной встречи с вами, думаю, его также завершим с хорошими результатами. И вам желаю хорошей встречи с коллегой.

Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сказал:

— Спасибо, уважаемый Ильхам Гейдарович. Позвольте Вам выразить признательность за предоставление в очередной раз площадки для встречи с военным руководством НАТО. На самом деле создавшаяся международная обстановка и все ее сложности, когда стабильности нет и не предвидится, в частности, и у границ России, и на Ближнем Востоке, обостряющаяся борьба с международным терроризмом — все это обусловливает необходимость встреч военного руководства и обсуждение ряда вопросов. Вместе с тем, на фоне этого радуют отношения России и Азербайджана как наши старые добрососедские отношения, связанные общей историей. И на фоне тех проектов экономического развития, о которых Вы говорили, расширяется взаимодействие между нашими военными ведомствами, в частности, военно-техническое сотрудничество и другие мероприятия между нашими вооруженными силами. Это очень хорошо. Как бы все мы – наши армии выросли из одной армии, из советской, и будем дальше делать все для сближения наших отношений в военной сфере.

Minval.az