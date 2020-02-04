Отец и тренер российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап предрек своему подопечному не более двух лет в октагоне.

Он подчеркнул необходимость для спортсмена своевременно покинут ринг.

Свою позицию Абдулманап Нурмагомедов объяснил тем, что бойцы после 33 лет начинают сдавать позиции. При этом не думает, что у его наследника начнутся финансовые трудности после того, как он покинет спорт. Уже сейчас у Хабиба трое детей. Его отец уверен, что внуков у него станет еще больше.

Он также добавил, что на смену Хабибу, вероятно, придет другой талантливый спортсмен, передает российский интернет-сайт sm-news.ru.

Minval.az