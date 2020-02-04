Ученые Северо-Западного университета в США доказали, что употребление мяса повышает риск развития смертельно опасных заболеваний, в том числе нарушений сердечно-сосудистой системы. Выводы специалистов ставят под сомнение результаты недавней спорной научной работы, согласно которой сокращать употребление животных продуктов не нужно для улучшения здоровья. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на EurekAlert!.

В исследование были включены данные о 29 682 человек, средний возраст которых составлял 53,7 года. 44,4 процента участников составляли мужчины. Данные о рационе были предоставлены самими добровольцами.

Исследователи продемонстрировали, что употребление в неделю двух порций красного и обработанного мяса (в том числе птицы, но не рыбы) связано с повышением риска сердечно-сосудистых заболеваний на 3-7 процентов. При этом употребление в пищу двух порций красного или обработанного мяса (исключая птицу и рыбу) также связано с повышением риска смерти вне зависимости от причин на три процента.

По словам ученых, несмотря на небольшое увеличение риска, стоит отказаться от переработанного мяса, включая колбасные изделия и мясные нарезки. Специалисты также не рекомендуют есть жареную курицу.

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