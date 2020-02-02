Итальянский футбольный клуб «Ювентус» заинтересован в приобретении защитника английского «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджила ван Дейка.
Как сообщает RT со ссылкой на The Sun, действующие чемпионы Италии намерены предложить за переход игрока £150 млн.
В «Ювентусе» рассчитывают, что ван Дейку захочется бросить себе новый вызов после победы «Ливерпуля» в чемпионате Англии.
В нынешнем сезоне защитник провёл 34 матча в составе мерсисайдцев, забил четыре мяча и отметился одной результативной передачей.