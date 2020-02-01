На севере Ирака под ракетный обстрел попала военная база с американским контингентом. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на армию Ирака и собственные источники.

«В пятницу пять ракет нанесли удар по военной базе в северной иракской провинции Ниневех, на которой размещаются американские военные», — говорится в сообщени.

Отмечается, что в результате обстрела не было зафиксировано человеческих потерь или материального ущерба.

«Источники в органах безопасности Мосула рассказали Xinhua, что ракеты Катюша разорвались в периметре воздушной базы аль-Каяра не вызвав жертв», — говорится в материале.

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