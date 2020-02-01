Российские СМИ с их пристальным «негативным интересом» к Украине уже давно стали притчей во языцех. А армянские — весьма пристально выискивают любой негатив об Азербайджане. И не только. Так, ресурсы, которые считаются рупором прежней правящей партии Армении и «карабахского клана», уже нацеливаются на министра обороны Азербайджана Закира Гасанова. Причем действуют по налаженной схеме: сначала в YouTube создается ролик, где главу оборонного ведомства Азербайджана обвиняют во всех смертных грехах, прежде всего в «коррупции», а затем уже на их основе (и, разумеется, без какого бы то ни было намека на факт-чекинг) готовятся «аналитические статьи». Еще одно претендующее на серьезность издание, считающееся в Иреване рупором команды Никола Пашиняна, с завидным упорством предрекает… отставку президента Азербайджана Ильхама Алиева, потому как его деятельность… не отвечает интересам Армении! Берется, к примеру, очередная демагогия в исполнении Никола Пашиняна, возводится в ранг нового слова в дипломатии, а затем следует зубодробительный вывод: если такой-сякой президент Азербайджана не готов «говорить о мире» (разумеется, на армянских условиях), то он, оказывается, должен уйти. Или же, к примеру, сообщается, что президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду, что весной возможно продвижение в карабахском урегулировании — и те же мантры: ах, президент Азербайджана не хочет мирных переговоров на армянских условиях, значит, он должен уйти!

И как это все понимать? Это очередной журналистский «ляп»? Или…

Судя по всему, в Иреване в очередной раз решили заняться этакой «контрпропагандой с армянским акцентом». И все эти опусы адресованы прежде всего азербайджанской аудитории. Показательны и методы, и «выбор целей».

В самом деле, создать свое «министерство правды» в Армении пытались еще во времена Сержа Саргсяна. Который, кстати, не стеснялся делиться со своим ближним кругом планами, что вот еще немного — и в Азербайджане начнутся проблемы, «люди выйдут на улицы», и тогда… Правда, в результате люди вышли на улицы в Иреване, но это уже отдельная тема. Важно другое. Понятно, что команде Пашиняна тоже хотелось бы и внести раскол в азербайджанское общество, и создать в нашей стране внутриполитическую напряженность, и тем более «выбить» наиболее опасные для себя политические фигуры. Вряд ли случайно, что выбор пал на президента Ильхама Алиева и министра обороны Закира Гасанова — в Армении точно разобрались, кто для них наиболее опасен. А технологии пропаганды и контрпропаганды изобретены не вчера. Их применение «через линию фронта» — тоже. И за десятилетия уже наработаны классические схемы, как вносить в стан врага сумятицу и сеять панику, как дискредитировать наиболее опасные для себя фигуры в глазах их сограждан, как распускать провокационные слухи и в каких пропорциях смешивать ложь и правду, чтобы в это пропагандистское «варево» аудитория точно поверила. Здесь своя роль и у слухов, и у откровенных фейков, и у хрестоматийной «полуправды». Не беремся судить, перевели ли наставления по контрпропаганде на армянский язык и учат ли этим премудростям на военной кафедре журфака иреванского университета, но за дело в Иреване принялись рьяно. Статьи на заданную тему в последние две недели посыпались как из рога изобилия, что уже откровенно указывает на «отмашку».

Только вот «на выходе» у армянских пропагандистов получился результат, обратный ожидаемому. Ну как, скажите на милость, воспринимать пророчества армянских СМИ на тему «нам президент Азербайджана не нравится, а значит, он должен уйти в отставку»? Может быть, для авторов подобных выкладок это сногсшибательная новость и потрясение основ, но главной целью Азербайджана является вовсе не «сохранение мира» на фоне продолжения армянской оккупации, а восстановление своей территориальной целостности. Хорошо, если это удастся сделать дипломатическим путем. Если Армения продолжит упорствовать — военным. И да, мнение иреванских штатных пропагандистов на этот счет спросят в последнюю очередь. Что же касается фейков по поводу министра обороны Азербайджана, то… участники всей этой возни ни на секунду не усомнились, что статьи в армянских СМИ азербайджанская аудитория посчитает «истиной в последней инстанции»? И ни на секунду не усомнится, что по поводу «коррупции в азербайджанской армии» больше всех болит душа именно у армянских пропагандистов? И они, устраиваясь «черный пиар» против министра обороны Азербайджана, не преследуют ну никаких собственных целей?

Словом, получилось на выходе у иреванских специалистов по контрпропаганде очередное, пардон, «армянское радио». Со всеми логичными выводами о «человеческих ресурсах» сегодняшней Армении на фоне массовой миграции. И вот эта нечаянная информация из армянских источников вряд ли вызывает сомнения в Баку.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az