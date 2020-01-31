В 2020 году Азербайджан посетит председатель Сената Казахстана Дарига Назарбаева.

Об этом сказал заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующий Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации президента Казахстана Жансеит Туймебаев.

По его словам, на данный момент сотрудничество между Казахстаном и Азербайджаном развито на очень высоком уровне, что характеризуется взаимными визитами на высшем уровне, передает Trend.

«Только за эту неделю в Баку прибыли три делегации из Казахстана, в прошлом году первый президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев принимал участие в Саммите глав Тюркоязычных государств, прошедшем в Баку, а также в декабре в Баку с визитом находился председатель Мажилиса Казахстана Нурлан Нигматулин»,- сообщил Туймебаев.

Он также добавил, что в текущем 2020 году, Азербайджан с визитом посетит председатель Сената Парламента Казахстана Дарига Назарбаева.

Отметим, что Ассамблея народа Казахстана – консультативно-совещательный орган при президенте Казахстана, задачей которого является способствование разработке и реализации государственной национальной политики.

Minval.az