Председатель КНР Си Цзиньпин уверен, что распространяющийся в стране новый тип коронавируса удастся победить. Об этом он заявил генеральному директору Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросу Аданому Гебрейесусу. В связи со вспышкой вируса глава ВОЗ сейчас находится в Китае.

«Я верю в это, мы обязательно одержим победу над вирусом. Необходимо лишь твердо верить, ведь мы находимся в одной лодке, применяем научные методы, точные эффективные меры»,— цитирует слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая (цитата по ТАСС). Он также добавил, что лично следит за ситуацией с эпидемией.

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