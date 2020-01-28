«Мы готовы начать съемки фильма о переселении армян из Ирана в Карабах». Об этом АПА сказал режиссер и автор сценария фильма «Жизнь и смерть Грибоедова», председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков.

По его словам, сценарий многосерийного фильма «Жизнь и смерть Грибоедова», посвященного жизни российского дипломата и поэта Александра Грибоедова, готов.

«Мы ждем стабилизации ситуации в регионе. К сожалению, ситуация на Ближнем Востоке и в Персидском заливе не стабилизируется. Поэтому мы пока не начинаем съемки. Но вся подготовительная работа проведена, и мы начнем съемки, как только возникнут благоприятные условия. Это от меня не зависит. Могу сказать только то, что мы готовы к съемкам», — подчеркнул Н.Михалков.

Российский кинорежиссер отметил, что съемки фильма будут проводиться в карабахском регионе Азербайджана и в Иране: «Планируется снимать фильм там, где бывал Грибоедов — в Азербайджане, Иране и Грузии».

Minval.az