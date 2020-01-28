Стало известно имя нового главного тренера турецкого клуба «Бешикташ».

Как сообщает АПА, стамбульский клуб возглавил Серген Ялчин.

Он сменил на этом посту уволенного Абдуллаха Авджи.

С новым главным тренером подписан 6-месячный контракт. Эту информацию подтвердил и сам 47-летний специалист: «Я никогда не обсуждал тему финансов. «Бешикташ» в трудном положении. Все должны объединить усилия и помочь команде».

Отметим, последним местом работы С.Ялчина был пост главного тренера в «Ени Малатьяспор», который он покинул в ходе нынешнего сезона.

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