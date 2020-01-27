В Иреване обсуждают очередную политическую сенсацию. Премьер-министр Никол Пашинян на своей пресс-конференции в Кафане, переименованном, словно в скверном армянском анекдоте, в «Капан», огорошил аудиторию заявлением: оказывается, Серж Саргсян был согласен «вернуть» Азербайджану пять районов вокруг бывшей НКАО! Как рассказывал Никол Воваевич, ссылаясь на публикации в прессе, на столе переговоров находится документ, согласно которому, кончеными целями всеобъемлющего урегулирования карабахского конфликта являются передача Азербайджану семи районов – Агдам, Физули, Джебраил, Зангелан, Кубатлы, Кельбаджар и Лачин, с условием сохранения коридора между Арменией и Карабахом, что окончательный статус Карабаха будет определен путем референдума, что армянские «поселенцы» эти районы должны покинуть, затем туда возвращаются гражданские власти Азербайджана и вводятся международные миротворческие силы…После чего патетически восклицал: «Согласно публикации, это то наследие, которое сегодня лежит на столе переговоров. Сейчас нас обвиняют в том, что мы растеряли это наследие», —и взывал: «Теперь пусть все «кандидаты в президенты Арцаха» (здесь и далее кавычки наши — Minval.az) скажут, приемлем ли для них этот текст? Пусть «народ Арцаха», народ Армении скажет, приемлем ли этот текст для них? Если «народ Арцаха» решит, что это основа для переговоров, это приемлемый вариант, я гарантирую, что в тот же момент это окажется на переговорном столе».

И как это все понимать? Выходит, что Серж Саргсян, бывший президент Армении, действительно был готов вернуть Азербайджану пять районов? Азербайджанским экспертам надлежит срочно задуматься о приоритетах на армянском внутриполитическом поле? Или…

А теперь серьезно. Для начала, целью урегулирования является восстановление территориальной целостности Азербайджана на всей территории нашей страны, включая и Нагорный Карабах. Дарить свою территорию Армении наша страна не намерена, а расклад сил в регионе такой, что диктовать условия будет именно Баку, а никак не слабый и зависимый Иреван. Так что мечты о «Нагорном Карабахе под защитой миротворцев» лучше запрятать подальше. Будут ли введены в регион миротворческие силы, где их разместят, как будет проходить референдум — все это предмет переговоров. Ни одного подписанного документа, никаких «дорожных карт», а тем более окончательных контуров урегулирования сегодня в регионе нет. Правда, «конструкции» вроде той, о которой рассказал на пресс-конференции Пашинян, озвучивались в регионе неоднократно — с различными вариациями, дополнениями и т.д. Другое дело — достоверность деталей каждой такой «озвучки». Тем более не секрет и не новость, что мировое сообщество требует от Армении вывода войск по крайней мере из окружающих бывшую НКАО районов Азербайджана. О том, что статус-кво неприемлем, говорили многие мировые политики самого высокого ранга. Словом, как раз тот случай, который на бытовом уровне обычно комментируют в стиле «подумаешь, Америку открыл». Тем более ни для кого не секрет, что на дипломатическом поле Армения терпит одно поражение за другим. Иначе, к примеру, глава МИД Армении Зограб Мнацаканян не стал бы собирать на закрытую встречу депутатов армянского парламента — членов делегаций Армении на международных «площадках» и обсуждать с ними предстоящий балаган под названием «выборы президента Нагорного Карабаха». Другой вопрос, что премьер-министру, даже «народно-революционному», если уж он решил озвучить «переговорную ситуацию» по самой острой для его страны проблеме, просто неприлично ссылаться на публикации СМИ. О таких вещах Никол Воваевич должен узнавать по другим каналам — от министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна, например. И потом, если Серж Саргсян действительно был готов вывести войска из пяти районов, как на это намекает Пашинян, то почему этого за все 10 лет его нахождения у власти так и не произошло? А Армения все время торпедировала переговорный процесс? Не говоря о том, что Саргсян, военный преступник и соучастник Ходжалинского геноцида, который грозил Азербайджану новыми территориальными захватами с трибуны Совета Европы, менее всего тянет на роль вожака «партии мира».

И уж тем более понятно другое. Пашинян не «готовит народ к миру» и не пытается играть в открытость. То, что озвучил «народный премьер», представляет собой даже не «войну утечек», а этакий «политический пинг-понг», в ходе которого Пашинян и его сподвижники, с одной стороны, и противники, главным образом из «карабахского клана», с другой, резво и бойко обмениваются обвинениями в стиле «это вы хотите продать Карабах!» или «это вы виноваты в том, что на дипломатическом поле мы терпим поражение». Еще во время переговоров, которые велись в регионе на основе «плана Болтона», Никола Воваевича обвиняли в намерении «сдать земли». Потом было фейковое «письмо генсеку НАТО», где Пашинян будто бы выражал готовность вывести войска. Затем уверяли, будто бы Пашинян согласился на вывод войск в обмен на 5 миллиардов долларов не то в виде взятки, не то вложений непонятно куда. Теперь «команда Пашиняна» наносит ответный удар и заявляет, что это их предшественники закрепили на столе переговоров не самый выгодный для Армении «расклад».

Можно было бы, конечно, отмахнуться. И вполне справедливо рассудить, что со своими внутриполитическими проблемами граждане Армении разберутся сами. Только вот все это выглядело бы вполне здраво и логично, если бы речь шла, к примеру, о ручке, презентованной Пашиняну главой конституционного суда Армении Грайром Товмасяном, но не о Карабахе. И из нынешнего «обмена любезностями» следуют весьма неприятные выводы. Во-первых, «карабахская карта» вновь активно используется в Армении на внутриполитическом поле. Причем исключительно в виде взаимных обвинений в «предательстве» — к сожалению, сегодня по ту сторону линии фронта не просматривается политических сил, которые можно было бы назвать «здравомыслящими», «конструктивными» и «партией мира». Сказать, что все это снижает шансы на то, что дипломатический путь урегулирования конфликта может сработать — ничего не сказать. И да, пока что неприемлемый для мирового сообщества статус-кво меняется не дипломатическим или политическим путем, а только так, как это было в окрестностях высоты Лелетепе весной 2016 года или на стратегических высотах в Гюннюте весной 2018 года. А это для нашей страны уж точно повод задуматься о смене приоритетов — с дипломатических методов на военные.

А армянским политикам лучше задуматься о том, какую цену уже их стране придется платить, если Азербайджан сменит приоритеты и шанс на то, чтобы убраться с чужих земель мирным путем, будет попросту упущен. Массовое бегство из села Талыш и паника после «логистической катастрофы» на нахчыванском направлении дают предостаточно пищи для размышлений.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az